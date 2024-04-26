В России предложили запретить розничную продажу вейпов

Депутат Нилов: в Госдуму внесут проект о полном запрете розничной продажи вейпов

В России предложили ввести полный запрет на розничную продажу вейпов в стране. Об этой инициативе рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов от ЛДПР, передает ТАСС.

Он сообщил, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму во второй половине мая. В пояснительной записке к документу отмечается, что число подростков, использующих вейп, увеличилось в десять раз по сравнению с 2011 годом. По мнению авторов, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

Ранее продажу и распространение вейпов запретили в Казахстане. Под запрет попадают любые некурительные табачные изделия, а также ароматизаторы и жидкости для вейпов.