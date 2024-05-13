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15:44, 13 мая 2024Россия

Матвиенко пошутила над фамилией одного из министров

Матвиенко пошутила над фамилией исполняющего обязанности главы Минюста Чуйченко

Фото: Совет Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пошутила над фамилией исполняющего обязанности главы Минюста Константина Чуйченко. Ее высказывание приводит Telegram-канал РБК.

«Фамилии, правда, у нас с вами не очень, не в тренде мы сейчас», — сказала глава спикер и отметила, что у половины присутствующих на заседании Совфеда фамилии оканчиваются на -ко.

Матвиенко заявила, что осталась довольна решением президента России, предложившего Чуйченко занять тот же пост и в новом составе правительства. «Деловые и профессиональные качества Константина Анатольевича, естественно, дали основания президенту вновь его предложить для назначения на должность министра юстиции», — заключила она.

В ходе консультаций Матвиенко одобрила кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. Глава Совфеда сказала, что его назначение поможет ускорить внедрение в войсках инноваций. «Еще раз подчеркну, что я не вижу лучше кандидатуры», — заключила глава Совфеда.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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