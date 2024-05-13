Матвиенко пошутила над фамилией одного из министров

Матвиенко пошутила над фамилией исполняющего обязанности главы Минюста Чуйченко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пошутила над фамилией исполняющего обязанности главы Минюста Константина Чуйченко. Ее высказывание приводит Telegram-канал РБК.

«Фамилии, правда, у нас с вами не очень, не в тренде мы сейчас», — сказала глава спикер и отметила, что у половины присутствующих на заседании Совфеда фамилии оканчиваются на -ко.

Матвиенко заявила, что осталась довольна решением президента России, предложившего Чуйченко занять тот же пост и в новом составе правительства. «Деловые и профессиональные качества Константина Анатольевича, естественно, дали основания президенту вновь его предложить для назначения на должность министра юстиции», — заключила она.

В ходе консультаций Матвиенко одобрила кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. Глава Совфеда сказала, что его назначение поможет ускорить внедрение в войсках инноваций. «Еще раз подчеркну, что я не вижу лучше кандидатуры», — заключила глава Совфеда.