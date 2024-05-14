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06:32, 14 мая 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили автомобиль ВСУ с британскими номерами

РИА Новости: российские бойцы уничтожили машину с британскими номерами в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные группировки войск «Центр» во время штурма села Тоненькое в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили автомобиль с британскими номерами, на котором передвигались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что в результате атаки украинские солдаты были ранены.

Уточняется, что транспортное средство было подбито в лесополосе между Водяным и Тоненьким на авдеевском направлении. «Тел и документов рядом не было – значит, только ранили», — уточнил он.

Ранее житель ДНР Сергей заявил, что полиция и ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий региона. Мужчина рассказал, что награбленное они сдавали в комиссионный магазин в Очеретино, где для этого открыли специальную лавку.

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      Маргарита Пименова
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