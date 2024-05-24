Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:57, 24 мая 2024Россия
Последние новости

Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

В Киеве признали бесполезность западного оружия против технологии помех России

Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание ряда растений

Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов

Американская подлодка у берегов Сахалина попала на видео

Совет ЕС утвердил обновленный Шенгенский кодекс

Россиянам раскрыли способ пить алкоголь без вреда для фигуры

Молодой человек забыл сумку с миллионом рублей на лавке и поплатился

Раскрыто нежелательное поведение в рабочем коллективе

Пару россиян и двух грузин задержали при попытке вывезти держатели для ракет

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше