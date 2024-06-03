Просьбы Киева разрешить удары по России связали с провалом саммита по Украине

Политолог Коньков: Киев отвлекает внимание от провала саммита по Украине

Просьбы Киева разрешить использовать западное оружие для ударов по территории России — отвлечение внимания от провала саммита по Украине в Швейцарии, который отказались посетить ряд стран, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Своим мнением по этому поводу политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Украине сейчас нужно соблюсти хорошую мину при вот этой плохой игре с учетом того, что саммита как такового не состоится. Безусловно, встреча будет. Отменять ее уже поздно. Хотя если бы ситуация развивалась таким образом месяц назад, были бы высоки шансы, что под разными предлогами украинцы попытались бы либо перенести на неопределенный срок, либо отменить это мероприятие. Но сегодня уже это поздно делать», — высказался Коньков.

По словам политолога, Киев будет демонстрировать общественности, что все происходит по плану.

Хотя на самом деле ни по изначальному плану, ни по текущей повестке ожидать какого-то значимого итога от этого мероприятия не приходится Александр Коньков политолог

«Сейчас украинцам важно закрыть эту тему, информационно всячески отвлечь внимание от этого провала. Поэтому раскручиваются вопросы относительно применения западного оружия по российской территории и другие разные сюжеты», — добавил он.

При этом Коньков усомнился, что саммит каким-то образом подтолкнем Украину к реальным переговорам по урегулированию конфликта.

«Единственное, что может приблизить Украину к переговорам, — пожелание, если не откровенный приказ со стороны Соединенных Штатов Америки», — заключил политолог.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

Саудовская Аравия и Китай отказались принимать участие в саммите. Президент США Джо Байден, скорее всего, также не примет участие в конференции из-за плотного расписания.

