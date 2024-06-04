Программу фестиваля Чайковского представили в Подмосковье

Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского представили в Подмосковье

Программа юбилейного международного фестиваля искусств П.И. Чайковского начнется 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Музыканты представляют свое творчество на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника. Художественным руководителем проекта является Герой Труда РФ и Народный артист СССР Юрий Башмет:

«Для меня это очень большая ответственность, поскольку Петр Ильич Чайковский — мой любимый композитор с детства. Из-за него я начал заниматься классической музыкой, поскольку его лаконичными интонациями, гениальными мелодиями и гармонией можно наслаждаться вечно. Мы должны гордиться тем, что мы не просто его помним, ведь Чайковский — это целое явление, которое нас объединяет и делает чувственными людьми. Ответственность в тот момент, когда исполняешь его музыку, гораздо выше, поскольку в ней неприемлемы фальшь и неискренность. Находясь на сцене в Клину, будто бы получаешь невероятный допинг — ты находишься там, где дух Чайковского, который помогает, дает полную свободу, благодаря чему ты возвышаешься. Он был не только гением мелодии и гармонии, но и умнейшим человеком».

«В этом году мы проводим юбилейный фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год в музее, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются, что вызывает неподдельный интерес у публики. Билеты на него очень сложно достать — они распродаются практически в первые дни фестиваля», — отметил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Директор музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов отметил, что на входе организуют выставку, которая будет встречать гостей фестиваля. Она посвящена десятилетию проекта.

«Этот год знаковый для нас по многим позициям — десять лет фестивалю и скромный юбилей у музея. В этом году нам исполняется 130 лет. Как всегда, мы удивим зрителей. Первое — это сцена. Не буду раскрывать все секреты, но это будет ярко и необычайно. Также в этом году меняется конфигурация зала — это будет амфитеатр, благодаря чему верхним рядам будет лучше видно сцену. Безусловно, мы готовим всю инфраструктуру. Это и гримерные для наших артистов, и фудкорт для наших посетителей, и возможность зайти в музей с разных сторон и дорожек. Все это делается для того, чтобы зрителям было максимально удобно в рамках фестиваля в формате open-air», — рассказал директор музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов.

Для городского округа Клин фестиваль Чайковского — масштабное культурное и знаковое событие, рассказала глава городского округа Алена Сокольская. Ежегодно на концерты в музей-заповедник приезжают не только со всего Подмосковья, но и из других регионов страны.

«В рамках стратегии нашего губернатора Андрея Воробьева Клин по сути стал новым туристическим кластером Подмосковья. У нас открываются новые гостиницы (10 лет назад в городе не было ни одной), кафе, рестораны, сувенирные лавочки. Инвесторам стал интересен бизнес по производству брендированной продукции. Округ становится красивее и уютнее. В рамках Национальных проектов в Клину благоустраиваются вело-пешеходные маршруты, парки, набережная, арт-пространство улицы Чайковского и другие локации. Наша задача — подарить жителям и гостям округа ощущение комфорта и уюта, желание возвращаться в Подмосковный Клин снова и снова», — Алена Сокольская.

Фестиваль завершится 30 июня.

