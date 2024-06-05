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18:04, 5 июня 2024Ценности

Российская журналистка появилась на ПМЭФ в наряде за сотни тысяч рублей

Журналистка Мария Моргун появилась на ПМЭФ в наряде за сотни тысяч рублей

Кадр: Telegram-канал «Кровавая барыня»

Российская журналистка Мария Моргун появилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в наряде за сотни тысяч рублей. Видео с ее образом публикует Ксения Собчак.

Ведущая, которая работала на ПМЭФ, предпочла костюм отечественного бренда Lesyanebo. Стоимость жилета составила 28 тысяч рублей, а юбка на данный момент не представлена в ассортименте марки. Кроме того, Моргун надела серьги от дизайнера Яны Расковаловой, цена которых варьируется от 349 тысяч рублей до 1,8 миллиона рублей.

Вдобавок Собчак заметила на Моргун браслет ювелирного дома Bvlgari в виде змеи.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ выставили на продажу автографы президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа за миллионы рублей. Уточнялось, что уникальный лот представляет собой совместную фотографию политиков, на которой они пожимают друг другу руки.

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      Карина Черных
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