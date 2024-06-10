Овечкин заказал на день рождения сына торт за сотни тысяч рублей

Хоккеист Овечкин заказал на день рождения сына торт за 250 тысяч рублей

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заказал на день рождения сына торт за сотни тысяч рублей. Об этом пишет издание «Страсти».

По словам кондитера Марины Синицкой, хоккеисту и его супруге Анастасии Шубской захотелось преподнести четырехлетнему сыну Илье неклассическое угощение. «Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться», — рассказала она.

Команде Синицкой потребовалось около недели на изготовление торта. Вес кондитерского изделия составил около 30 килограммов, а его стоимость — 250 тысяч рублей. «По традиции, после презентации торта я сразу отрезаю первый кусочек, но в этот раз процесс нарезания попросили перенести, чтобы его можно было подольше пофотографировать», — отметила Синицкая.

В ноябре прошлого года сообщалось, что рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, подарила блогерше Милане Некрасовой на день рождения колье за десятки тысяч рублей. Тогда девушка записала видео с распаковкой презентов, которые ей прислали на 15-летие. Среди них оказалась серебристая цепочка с массивным кулоном в виде красного сердца.