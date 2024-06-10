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18:11, 10 июня 2024Ценности

Овечкин заказал на день рождения сына торт за сотни тысяч рублей

Хоккеист Овечкин заказал на день рождения сына торт за 250 тысяч рублей

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заказал на день рождения сына торт за сотни тысяч рублей. Об этом пишет издание «Страсти».

По словам кондитера Марины Синицкой, хоккеисту и его супруге Анастасии Шубской захотелось преподнести четырехлетнему сыну Илье неклассическое угощение. «Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться», — рассказала она.

Команде Синицкой потребовалось около недели на изготовление торта. Вес кондитерского изделия составил около 30 килограммов, а его стоимость — 250 тысяч рублей. «По традиции, после презентации торта я сразу отрезаю первый кусочек, но в этот раз процесс нарезания попросили перенести, чтобы его можно было подольше пофотографировать», — отметила Синицкая.

В ноябре прошлого года сообщалось, что рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, подарила блогерше Милане Некрасовой на день рождения колье за десятки тысяч рублей. Тогда девушка записала видео с распаковкой презентов, которые ей прислали на 15-летие. Среди них оказалась серебристая цепочка с массивным кулоном в виде красного сердца.

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      Карина Черных
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