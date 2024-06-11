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08:29, 11 июня 2024Россия

Российской семье потребовалась помощь медиков из-за «Легенды Байкала»

В Самаре семье потребовалась помощь медиков из-за купленной во «ВкусВилле» воды

В Самаре семье потребовалась помощь медиков из-за воды «Легенда Байкала», купленной в магазине «ВкусВилл». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россияне 8 июня заказали воду в интернет-магазине «ВкусВилл». Женщина выпила стакан жидкости, муж и ребенок сделали несколько глотков.

Внезапно у всех появилось жжение во рту. Взрослые допустили, что случилось подобное именно после употребления воды, поскольку больше ничего в тот день они не ели и не пили.

Пострадавшие направились к врачам, кроме того, они связались с руководством «ВкусВилла» в Самаре. Удалось выяснить, что схожие симптомы обнаружили у себя и работники склада магазина, попробовавшие «Легенду Байкала».

Как утверждает Baza, воду в Самару доставили со склада в Казани. Накануне на складе в Самаре, где непосредственно собирался онлайн-заказ, прибыли полицейские и изъяли несколько бутылок воды. Жидкость направили на экспертизу. Экспертизу начал проводить и сам магазин.

Воду из той партии уже убрали с полок магазинов сети.

В свою очередь адвокат Евгений Архангельский рассказал РИА Новости, что пострадавшие обратились к следователям.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 33 человека отравились едой из сервиса доставки здорового питания.

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      Анна Щербакова
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