Раскрыты детали появления посторонних вещей у террористов из ростовского СИЗО

Повязки на головах террористов из ростовского СИЗО передали под видом полотенец

Раскрыты детали появления посторонних вещей у террористов из ростовского СИЗО, которые взяли заложников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным анонимного источника, предположительно, преступникам передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец.

Уточняется, что сотрудники оперативной службы выясняют, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Помимо этого, как сообщает издание, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных.

Ранее была названа главная сложность операции по освобождению захваченных заложников в СИЗО. Подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов заявил, что преступники, которые взяли в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены.