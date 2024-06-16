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18:49, 16 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты детали появления посторонних вещей у террористов из ростовского СИЗО

Повязки на головах террористов из ростовского СИЗО передали под видом полотенец

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Раскрыты детали появления посторонних вещей у террористов из ростовского СИЗО, которые взяли заложников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным анонимного источника, предположительно, преступникам передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец.

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Уточняется, что сотрудники оперативной службы выясняют, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Помимо этого, как сообщает издание, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных.

Ранее была названа главная сложность операции по освобождению захваченных заложников в СИЗО. Подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов заявил, что преступники, которые взяли в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены.

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      Екатерина Ештокина
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