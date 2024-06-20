Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО

Глава РМГ Киселев: SHAMAN отказался финансово поддержать бойцов СВО

Глава медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) Владимир Киселев заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался финансово поддержать бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно «Газете.Ru».

По словам Киселева, он предлагал многим отечественным звездам поучаствовать в инициативе по помощи бойцам, однако «они просто не отвечали». Предложение проигнорировали Игорь Матвиенко и Олег Газманов, а Дронов ответил категорическим отказом.

«Стоит отметить, что на наших радиостанциях не крутятся их песни. Ведь контингент артистов, которые являются артистами

"Русского Радио", — это наши верные и надежные друзья», — отметил глава холдинга.

Помимо «Русского радио», в «Русскую медиагруппу» входят радиостанции Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV.

Ранее организация «Многодетная семья» попросила признать SHAMAN народным артистом России.

