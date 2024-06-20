Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:14, 20 июня 2024Культура

Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО

Глава РМГ Киселев: SHAMAN отказался финансово поддержать бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) Владимир Киселев заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался финансово поддержать бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно «Газете.Ru».

По словам Киселева, он предлагал многим отечественным звездам поучаствовать в инициативе по помощи бойцам, однако «они просто не отвечали». Предложение проигнорировали Игорь Матвиенко и Олег Газманов, а Дронов ответил категорическим отказом.

«Стоит отметить, что на наших радиостанциях не крутятся их песни. Ведь контингент артистов, которые являются артистами
"Русского Радио", — это наши верные и надежные друзья», — отметил глава холдинга.

Помимо «Русского радио», в «Русскую медиагруппу» входят радиостанции Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV.

Ранее организация «Многодетная семья» попросила признать SHAMAN народным артистом России.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      Россиянин сел в колонию на 12 лет за диверсию на железной дороге

      Врач назвала самую полезную зелень

      Жильцы дома в российском селе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

      ВМФ России передадут «Князя Пожарского» с «Булавой» в декабре

      Археологи нашли самое старое вино в одной урне с человеческими останками

      Полуголые туристы прошлись по улицам Сочи и вызвали гнев у местных жителей

      Россия впервые применила трехтонную авиабомбу в зоне СВО. Опубликовано видео взрыва

      В России одним словом описали судьбу F-16 при отправке под Харьков

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше