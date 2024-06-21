Ранчо со съемок последнего фильма Джона Уэйна выставлено на продажу

WSJ: за ранчо в Неваде, где снимался вестерн с Джоном Уэйном, просят $15 млн

Невадское ранчо, где снимался фильм с Джоном Уэйном в главной роли, выставлено на продажу. За поместье, послужившее декорацией для киноклассики, просят 15 миллионов долларов (1,28 миллиарда рублей), пишет Wall Street Journal (WSJ).

Обширное поместье, известное под названием Jacks Valley, было построено в 1860 году, а спустя больше века стало съемочной площадкой для картины «Самый меткий». Эта лента 1976 года стала последней для «короля вестерна» Джона Уэйна. Дом можно увидеть в начальных титрах к фильму. Настоящим его хозяином долгое время был Джон Аскуаги — икона индустрии казино. В гостях у него часто бывали такие знаменитости, как комик Ред Скелтон и кантри-музыкант Рой Кларк.

Усадьба расположена у подножия гор Сьерра-Невада. Она занимает почти 500 гектаров и включает четыре дома, площадь главного — 500 квадратных метров. В нем разместились три спальни. Во дворе в окружении пышной зелени оборудован бассейн с гигантской буквой «А» в честь бывшего владельца. Амбарам, расположенным на участке, столько же лет, сколько и самому штату. Неподалеку раскинулись два пруда.

Десятилетиями поместье использовалось в качестве скотоводческого ранчо, и продавец намерен сохранить эту традицию: 473 гектара земли находятся под природоохранным сервитутом и предполагают лишь ведение сельского хозяйства. На других четырех участках строительство разрешено.

В 2017 году другой ветеран американского вестерна, Клинт Иствуд, решил избавиться от своей виллы. Свои владения в Калифорнии он оценил в 9,75 миллиона долларов.