Близнецы-порномодели раскрыли закулисье съемок для OnlyFans

Сестры-близнецы Амелия и Эйприл Мэддисон из Австралии, снимающиеся для платформы по продаже откровенного контента OnlyFans, раскрыли закулисье работы. Подробностями они поделились в интервью Daily Star.

Сестры заявили, что совместные съемки для OnlyFans помогли укрепить их отношения. «Когда мы только начали работать вместе, были моменты, когда у нас возникали проблемы, но со временем мы стали ближе. (...) Мы научились уважать границы друг друга, никогда не подталкивать друг друга к тому, чего мы не хотим, и просто быть в гармонии друг с другом», — рассказали они.

Модели добавили, что их откровенные снимки пользуются успехом у пользователей платформы. «У большого количества людей фетиш, связанный с близнецами. (...) Близнецов редко можно встретить на OnlyFans, так что мы этим выделяемся», — пояснили они.

Ранее американская порноактриса, звезда OnlyFans Лия Готти призналась, что бросила учебу ради съемок в порно. Она также заявила, что считает себя умной.