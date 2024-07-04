Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:14, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Близнецы-порномодели раскрыли закулисье съемок для OnlyFans

Кадр: Maddison Twins / YouTube

Сестры-близнецы Амелия и Эйприл Мэддисон из Австралии, снимающиеся для платформы по продаже откровенного контента OnlyFans, раскрыли закулисье работы. Подробностями они поделились в интервью Daily Star.

Сестры заявили, что совместные съемки для OnlyFans помогли укрепить их отношения. «Когда мы только начали работать вместе, были моменты, когда у нас возникали проблемы, но со временем мы стали ближе. (...) Мы научились уважать границы друг друга, никогда не подталкивать друг друга к тому, чего мы не хотим, и просто быть в гармонии друг с другом», — рассказали они.

Модели добавили, что их откровенные снимки пользуются успехом у пользователей платформы. «У большого количества людей фетиш, связанный с близнецами. (...) Близнецов редко можно встретить на OnlyFans, так что мы этим выделяемся», — пояснили они.

Ранее американская порноактриса, звезда OnlyFans Лия Готти призналась, что бросила учебу ради съемок в порно. Она также заявила, что считает себя умной.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Беспилотник ВСУ упал в спальном районе города России

      Россияне стали чаще арендовать дорогие машины

      Россия резко сократила ввоз цитрусовых из Турции

      «Ростех» запустит в Индии производство порохов для танковых снарядов

      В ШОС рассказали о планах расширения после вступления в организацию Минска

      Россиянина с неизлечимой болезнью вместо медкомиссии отправили в зону СВО

      Развеян популярный миф о старении мозга

      Трамп заявил об уверенности в замене Байдена на Камалу Харрис

      Россияне массово устремились на отдых в Европу летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше