Венгрия решила повысить налоги для затыкания дыр в бюджете

Венгерские власти объявили о повышении налогов из-за роста дефицита бюджета

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объявило о введении специальных налогов на банки и ряд других отраслей, чтобы заткнуть растущие сверх плана дыры в национальном бюджете. На этом фоне фондовый рынок европейской республики и ее валюта форинт начали падать, пишет Bloomberg.

Еще в прошлом месяце Венгрия вошла в список семи стран, которых Евросоюз уличил в чрезмерном дефиците бюджета. Свежие данные, опубликованные в понедельник, 8 июля, продемонстрировали, что ситуация усугубляется.

По итогам первых шести месяцев дефицит достиг 2,66 триллиона форинтов (7,3 миллиарда долларов), что больше, чем планы на весь год. В связи с этим кабмин начнет забирать долю с валютных операций банков и повысит налог на трансакции. В общей сложности власти хотят получить с новых сборов около миллиарда долларов, хотя ранее они обещали снизить налоги.

Ранее Орбан снял с себя ответственность за экономическую ситуацию в Венгрии. Он заявил, что причиной общего спада европейской экономики стали ошибочные действия руководства Евросоюза. В том числе он поставил Брюсселю в вину провал в вопросе повышения налогов, следствием которого стал отток инвестиций.

С 1 июля к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете Евросоюза. Первым делом Орбан направился в турне, в рамках которого посетил Киев, Москву, Пекин, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, а теперь хочет отправиться в США. При этом в ЕС указывают, что глава Венгрии не имеет мандата на визиты от имени Совета Евросоюза.