Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 8 июля 2024Экономика

Венгрия решила повысить налоги для затыкания дыр в бюджете

Венгерские власти объявили о повышении налогов из-за роста дефицита бюджета

Фото: Unsplash

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана объявило о введении специальных налогов на банки и ряд других отраслей, чтобы заткнуть растущие сверх плана дыры в национальном бюджете. На этом фоне фондовый рынок европейской республики и ее валюта форинт начали падать, пишет Bloomberg.

Еще в прошлом месяце Венгрия вошла в список семи стран, которых Евросоюз уличил в чрезмерном дефиците бюджета. Свежие данные, опубликованные в понедельник, 8 июля, продемонстрировали, что ситуация усугубляется.

По итогам первых шести месяцев дефицит достиг 2,66 триллиона форинтов (7,3 миллиарда долларов), что больше, чем планы на весь год. В связи с этим кабмин начнет забирать долю с валютных операций банков и повысит налог на трансакции. В общей сложности власти хотят получить с новых сборов около миллиарда долларов, хотя ранее они обещали снизить налоги.

Ранее Орбан снял с себя ответственность за экономическую ситуацию в Венгрии. Он заявил, что причиной общего спада европейской экономики стали ошибочные действия руководства Евросоюза. В том числе он поставил Брюсселю в вину провал в вопросе повышения налогов, следствием которого стал отток инвестиций.

С 1 июля к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете Евросоюза. Первым делом Орбан направился в турне, в рамках которого посетил Киев, Москву, Пекин, саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане, а теперь хочет отправиться в США. При этом в ЕС указывают, что глава Венгрии не имеет мандата на визиты от имени Совета Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Венгрия решила повысить налоги для затыкания дыр в бюджете

      Евросоюз отказался увеличивать экспорт электроэнергии на Украину

      Россиян предупредили о последствиях хождения в купальниках по городу

      Новостройки обвинили в возникновении смерчей

      Стали известны сроки запуска серийного производства Aurus Senat на водороде

      Саакашвили раскритиковал власти Грузии за строительство порта китайцами

      В Минобороны рассказали об использовании ВСУ химикатов

      В Зоосад Деда Мороза прибыли олени Путина

      Зеленский заявил о разработке механизма сбивания российских ракет Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше