Стипендию предложили повысить для одной категории студентов

В ГД предложили повысить стипендию студентам-отличникам с родителями-инвалидами

В Госдуме (ГД) предложили повысить стипендию для одной категории студентов. С такой идеей выступила первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, ее цитирует РИА Новости.

Речь идет о студентах-отличниках, которые учатся только на «хорошо» и «отлично» и чьи родители имеют группу инвалидности. Депутат заявила, что повысить выплаты необходимо учащимся всех курсов, кто имеет право на получение государственной социальной стипендии, и студентам в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя-инвалида.

По мнению Лантратовой, такая мера позволит улучшить материальное состояние студентов. Она добавила, что рост стипендии способствует также росту качества их образования.

Ранее в Думе предложили выплачивать социальные стипендии студентам, которые вступили в брак во время обучения и имеют несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с законопроектом, подготовленным депутатами от фракции ЛДПР, выплата стипендии также полагается одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, в том числе усыновителям и опекунам.