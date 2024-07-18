Стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения

WTAE опубликовал кадры со стрелявшим в Трампа за час до покушения

Стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попал на видео участника митинга экс-президента за час до покушения, ролик опубликовал телеканал WTAE.

Как указал второе видание. «Когда просматривал свои видеоклипы и увидел его, я был потрясен до такой степени, что не смог сразу заснуть», указал Филиппо.

Ранее Трамп прокомментировал покушение на него на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию.

Во время выступления на предвыборном мероприятии началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. По предварительным данным, бывший президент получил ранение головы.