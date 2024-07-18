В корме для домашних животных из российских маркетплейсов нашли ядовитое вещество

Фонд «Закон и здоровье»: экспертиза нашла свинец в корме для кошек Chammy

В упаковках корма для кошек Chammy, широко представленного в российских маркетплейсах, нашли ядовитое вещество. Об этом сообщает Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» на своем сайте.

Как рассказал хозяин одного из пострадавших животных, после приема этого корма у его кота начались рвота и понос. Ветеринар связал симптомы с отравлением пищей, после чего москвич обратился в фонд. Аналогичный случай произошел с жителем подмосковного Королева, кормившим своих кошек кормом «Chammy с рыбой». Отмечается, что следов повреждения на упаковках не наблюдалось.

В результате экспертиза в московской лаборатории ВЕТА выявила в структуре упаковок кормов со вкусом рыбы, говядины и курицы превышение допустимого содержания свинца, заключив, что продукция не соответствует установленным в России стандартам и не может считаться безопасной.

По словам директора фонда Григория Балагурова, это не первые случаи с отравлением домашних животных кормом за последний месяц. «В июне к нам обратился владелец шпица, отравившегося кормом Moonsy. Выяснилось, что дистрибьютором этой продукции выступает та же компания, что производит корм Chammy, — "Форсаж"», — рассказал он. Эксперты фонда предполагают, что опасные вещества попали в корма из-за некачественной упаковки.

Балагуров добавил, что в ближайшее время станут известны результаты исследования упаковки корма Moonsy. Он также подчеркнул, что фонд направит обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить продукцию компании «Форсаж».

Как выяснила «Лента.ру», корма Chammy и Moonsy для кошек и собак представлены, например, на российском маркетплейсе Wildberries. Их стоимость начинается от 160 и достигает свыше 2000 рублей в зависимости от вида и объема упаковки.

Ранее в России призвали изъять из продажи корма для животных компаний Hill's и Farminа. Как рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, в них нашли опасные компоненты. Также зафиксированы факты фальсификации. Павлов считает, что употребление этих кормов в пищу несет серьезные риски для питомцев миллионов россиян.