Бывший гендиректора «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре 2023 года

ТАСС: экс-гендиректор «Ленфильма» Щербаков скрылся в Турции в октябре 2023 года

Бывший гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, обвиняемый в вымогательстве, скрылся в Турции в октябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, Щербакова объявили в розыск после пересечения им границы России 25 октября 2023 года. Он вылетез из аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТК-420.

Ранее суд заочно арестовал на два месяца Щербакова. Он проходит обвиняемым по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Срок ареста будет считаться с момента его задержания на территории России или экстрадиции на родину.

Щербаков проходит по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. В рамках этого дела в СИЗО находятся его партнеры по медиахолдингу 1MI Антон Сафонов и Станислав Дейнеко.