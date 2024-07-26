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07:07, 26 июля 2024Силовые структуры

Бывший гендиректора «Ленфильма» скрылся в Турции в октябре 2023 года

ТАСС: экс-гендиректор «Ленфильма» Щербаков скрылся в Турции в октябре 2023 года
Федор Щербаков

Федор Щербаков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, обвиняемый в вымогательстве, скрылся в Турции в октябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, Щербакова объявили в розыск после пересечения им границы России 25 октября 2023 года. Он вылетез из аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТК-420.

Ранее суд заочно арестовал на два месяца Щербакова. Он проходит обвиняемым по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Срок ареста будет считаться с момента его задержания на территории России или экстрадиции на родину.

Щербаков проходит по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. В рамках этого дела в СИЗО находятся его партнеры по медиахолдингу 1MI Антон Сафонов и Станислав Дейнеко.

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      Екатерина Кашурникова
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