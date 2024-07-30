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10:25, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Муж порнозвезды рассказал о реакции на откровенные видео с женой

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Муж порнозвезды Сары Иллюстрейтс порноактер Алекс Иллюстрейтс раскрыл, ревнует ли он жену из-за ее работы. На эту тему он высказался в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

Порноактриса рассказала, что супруг монтирует ее секс-видео, в том числе с участием других мужчин. «В первый раз это было очень стрессово», — ответил Алекс Иллюстрейтс на вопрос, возникает ли у него ревность при просмотре откровенных роликов жены.

По его словам, раньше видео с участием супруги вызывали у него много разных эмоций, однако сейчас он спокойно относится к этому. «У меня есть теория о том, что если выпустить один ролик, то с таким же успехом можно выпустить и другой, потому что один такой уже существует. Так в чем разница? Зачем нам отказываться от этого, если мы можем с таким же успехом получить прибыль от выпуска еще одного видео?» — рассудил порноактер.

Ранее порноактриса и эротическая модель Санья Маллори рассказала о ревности к мужу СиДжею Линде из-за его успеха на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Маллори заявила, что из-за ее переживаний на этот счет супруг перестал сниматься с другими девушками в ее отсутствие.

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      Олег Давыдов
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