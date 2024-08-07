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17:47, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Названо число просмотров сериала об Олимпиаде-80 на «Кинопоиске»

Первые две серии «Игр» посмотрели более миллиона подписчиков «Яндекс Плюса»

Кадр: сериал «Игры»

Сериал «Игры» об Олимпиаде-80 вышел на «Кинопоиске» в субботу, 3 августа. За первые четыре дня его уже посмотрели более миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Это рекорд для сериалов на «Кинопоиске» — «Игры» достигли миллиона зрителей быстрее, чем любой другой сериал, и обошли прежнего лидера, «Короля и Шута».

Также драма о подготовке и проведении Олимпиады-80 быстрее других сериалов на «Кинопоиске» вышла на первое место в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав такие проекты, как «Падение империи», «Дом дракона» и «На автомате».

Зрительский рейтинг сериала на данный момент — 7,6. На «Кинопоиске» доступны первые два эпизода, последующие будут выходить еженедельно по субботам. Финальная, восьмая серия, выйдет 14 сентября. До премьеры «Игры» поставили рекорд по ожидаемости: драму Евгения Стычкина и Александры Ремизовой больше миллиона пользователей добавили в свои персональные списки «Буду смотреть».

«Игры» — драма режиссера Евгения Стычкина и шоураннера Александры Ремизовой о том, как организаторы Олимпиады-80 готовили Москву к приему гостей со всего мира. Параллельно истории закулисья Олимпиады и взаимоотношений между организаторами развиваются спортивные события, где гимнастка Елена Травнина, фехтовальщики Владимир Быстров и Марио Алегри, штангист Дмитрий Сибирцев и борец Мухаммад Хамиди пройдут свой путь к Олимпиаде. Глазами организаторов и спортсменов зритель увидит драму вокруг подготовки большого соревнования, которое было на грани срыва, но состоялось благодаря усилиям команды.

В главных ролях снялись Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Григорий Верник, Мария Карпова, Алексей Серебряков, Леонид Каневский и другие.

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      Алена Шаповалова
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