Российская порнозвезда раскрыла отношение матери к ее работе

Популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла отношение матери к ее работе. На эту тему звезда фильмов для взрослых высказалась в беседе с блогером Амираном Сардаровым в подкасте, запись которого доступна на YouTube.

Luxury Girl рассказала, что месяц назад не стало ее матери, с которой у нее были близкие отношения. «Диагноз — разрыв почечной артерии», — отметила она.

По словам порнозвезды, мать всегда во всем ее поддерживала, в том числе она знала про то, что ее дочь снимается в фильмах для взрослых. «У нее была такая политика, что я — ее ребенок, она меня любит априори, какая я есть, в этом плане она мне очень сильно помогала по жизни», — заключила Марченко.

Ранее Luxury Girl рассказала о влиянии работы на отношения. Она призналась, что раньше испытывала проблемы с партнером из-за съемок, но затем пара смогла их решить.

Luxury Girl — российская порноактриса, блогер и режиссер. Снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным. Видео с ее участием набирали миллионы просмотров на сайте Pornhub. В марте 2022 года Марченко получила награду Pornhub Awards. Год назад Марченко завершила карьеру в порноиндустрии, сейчас она ведет активную деятельность на платформе Twitch и в других соцсетях.