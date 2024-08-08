Названа самая частая причина поломок современных машин «АвтоВАЗа»

Автоэксперт Кадаков: поломки машин «АвтоВАЗа» чаще всего связаны с электроникой

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков назвал самую частую причину поломок современных машин российского концерна «АвтоВАЗ». В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что эти поломки чаще всего связаны со сбоями в работе электроники.

«У Lada ломается в основном какая-то неприятная мелочь — электроника, например. Если брать последние Lada Vesta, которые начали собирать на новой компонентной базе, вот там очень много отказов по электронике: то фонари задние не так горят или не включаются, то еще что-то отказывает, то возникает проблема с педалью газа. Если говорить в общем, эти машины вряд ли в чем-то сильно хуже, чем автомобили Chery или Hyandai, если мы говорим о соразмерных автомобилях», — рассказал Кадаков.

Ранее автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что главный недостаток современных машин концерна «АвтоВАЗ» — это бедные комплектации.

«Основной недостаток автомобилей "АвтоВАЗа", мне кажется, — это то, что у них очень бедные комплектации. Автомобили, к которым мы привыкли, которые выпускал "АвтоВАЗ" еще три года назад, пока такого уровня оснащения системами безопасности, [как мы привыкли], электроникой, начиная от подушек безопасности, заканчивая системой стабилизации, достичь не могут», — объяснил Ракитин.

В начале лета Lada оказалась самым продаваемым автомобилем в России. В июне ее купили 124 394 раза. Это в полтора раза больше, чем год назад.

По данным Минпромторга, в первой половине 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 76 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Было продано 713 902 единицы.