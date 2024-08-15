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17:47, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Предупреждения о датчиках наведения ракет на российских улицах оказались фейком

Сообщения о датчиках наведения ракет на российских улицах оказались фейком

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Распространившиеся в сети сообщения о датчиках наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российских улицах оказались фейком. Об этом заявил глава Липецкого района Давид Тодуа.

Ложные сообщения начали появляться в соцсетях в августе. В одном из постов россиян предупредили о разбросанных на улицах датчиках наведения ракет и БПЛА. «Если вы увидели такой предмет, он может быть в самых неожиданных местах, незамедлительно сообщите по номеру 112», — говорится в сообщении. К публикации также прикреплено фото датчика. При этом в посте нет никаких подробностей о том, где именно могут быть такие датчики.

Глава Липецкого района в разговоре с порталом Gorod48.ru опроверг информацию о датчиках, назвав ее фейком. «Кому выгодно? Возможно, (…) кто-то пытается создать нервозную атмосферу в обществе», — сказал Тодуа, рассуждая о причинах распространения фейка.

Новостной портал «Медиакорсеть» заявил, что на самом деле на фото запечатлен не датчик, а спутниковый коммуникатор, который обычно используют туристы.

Информация о разбросанных на улицах датчиках наведения ракет и беспилотников не была обнаружена в СМИ. При этом фейк активно распространялся в соцсетях, например, во «ВКонтакте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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