Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:30, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла эмоции от первой в карьере съемки

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Порнозвезда и модель OnlyFans пакистанского происхождения Жасмин Шерни раскрыла эмоции от первой в карьере съемки. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

Шерни рассказала, что первую ее съемку в карьере организовала порностудия Brazzers. По ее словам, съемка проводилась в традиционном женском наряде сари. «Мне позвонили и сказали, что студии понравился результат, что было безумием для меня, потому что была не уверена в том, прошло ли все хорошо», — отметила порноактриса.

Модель призналась, что предполагала, что ролик с ее участием не понравится порностудии. «Это был мой первый раз на съемочной площадке, и я переживала о том, насколько хорошо все пройдет. Честно говоря, я особо не смотрела порно перед тем, как начала работать в секс-индустрии, поэтому я не понимала, делаю ли я все правильно», — раскрыла она свои эмоции от первой съемки.

Ранее популярная порноактриса Фрея Паркер также рассказала о своих эмоциях от первой рабочей съемки. По словам порнозвезды, ее партнер по съемкам был вторым мужчиной в ее жизни, с которым у нее была сексуальная связь. Она заявила, что была напугана на съемочной площадке.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

      Зеленский назвал причину тайного планирования операции в Курской области

      В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

      Американцев призвали осознать разрушительность политики Харрис

      Рогов заявил о поднятии флага России над Нью-Йорком в ДНР

      Раскрыты две причины есть овсянку на завтрак

      Сексуально неудовлетворенного дельфина заподозрили в десятках нападений на купальщиков

      Установку Windows 11 на старые ПК усложнили

      Зеленский обвинил Запад в замедлении поставок оружия

      Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше