Порнозвезда раскрыла эмоции от первой в карьере съемки

Порнозвезда и модель OnlyFans пакистанского происхождения Жасмин Шерни раскрыла эмоции от первой в карьере съемки. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

Шерни рассказала, что первую ее съемку в карьере организовала порностудия Brazzers. По ее словам, съемка проводилась в традиционном женском наряде сари. «Мне позвонили и сказали, что студии понравился результат, что было безумием для меня, потому что была не уверена в том, прошло ли все хорошо», — отметила порноактриса.

Модель призналась, что предполагала, что ролик с ее участием не понравится порностудии. «Это был мой первый раз на съемочной площадке, и я переживала о том, насколько хорошо все пройдет. Честно говоря, я особо не смотрела порно перед тем, как начала работать в секс-индустрии, поэтому я не понимала, делаю ли я все правильно», — раскрыла она свои эмоции от первой съемки.

Ранее популярная порноактриса Фрея Паркер также рассказала о своих эмоциях от первой рабочей съемки. По словам порнозвезды, ее партнер по съемкам был вторым мужчиной в ее жизни, с которым у нее была сексуальная связь. Она заявила, что была напугана на съемочной площадке.