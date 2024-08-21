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14:20, 21 августа 2024Экономика

Белоруссию назвали «страной чудес» после дискуссии о «шмурдяке»

Глава «Абрау-Дюрсо» Титов оценил продажи белорусского вина фразой «страна чудес»

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

Выданная Минскому заводу игристых вин декларация соответствия, необходимая для ввоза в Россию напитков своего производства, поспособствует восстановлению практики поставок вин, изготовленных из виноматериала. Таким образом вопрос прокомментировал владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, передает РБК.

Саму ситуацию он оценил фразой «Белоруссия — страна чудес». Титов заметил, что продукт из Минска называется Ascendencia Syarn Aragonez, то есть вино, изготавливаемое из сортов винограда Сира и Арагонеж. «По странному совпадению, именно с таким названием у нас продается вино из Португалии. Подделка, наверное», — пошутил бизнесмен.

В июле Титов указывал, что продажи в России продукции Минского завода виноградных вин являются «восстановлением канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка», то есть виноматериала, который в народе называют «шмурдяк». Он напомнил, что российскому производителю такой продукт называть вином нельзя.

По его словам, у Минского завода нет ни своего вина, ни своего имени, поэтому приходится пользоваться чужими. У российских производителей, напротив, есть и то, и другое. «Чужого вина и фейковых названий нам не надо. Да и с настоящими португальскими винами мы вполне сравнимся», — заключил бывший бизнес-омбудсмен.

Минский завод виноградных вин признал правоту Титова, указав, что продукция производится из закупленного в Европе виноматериала. При этом предприятие анонсировало прекращение поставок в Россию из-за того, что они невыгодны экономически. Однако в августе на российский рынок по той же схеме вышло другое белорусское предприятие.

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