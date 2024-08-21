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01:08, 21 августа 2024Экономика

В России начали продавать роутеры с предустановленным VPN

«Известия»: в России начали продавать роутеры с заранее установленным VPN

Фото: Misha Feshchak / Unsplash

В России начали продавать WiFi-роутеры с заранее установленным VPN. Об этом со ссылкой на информацию участников рынка сообщают «Известия».

Утверждается, что в первой половине августа продажи роутеров с предустановленным VPN выросли на 40 процентов по сравнению с концом июля. Подобный рост может быть связан с замедлением видеохостинга YouTube в России.

Стоимость обычных роутеров составляет около 2,5 тысяч рублей, однако роутеры с VPN стоят примерно 6 тысяч рублей. По мнению специалистов, данные устройства действительно могут обойти ограничения на скорость загрузки YouTube, однако обладатели таких роутеров ставят под угрозу безопасность своих личных данных.

Ранее видеохостинг Rutube запустил быстрый перенос контента с YouTube. Отныне YouTube-блогеры смогут перенести свои видео на видеохостинг Rutube за несколько часов.

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      Артём Верейкин
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