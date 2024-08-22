Экспортный портфель оборонной продукции России достиг рекордных значений

Чемезов: экспортный портфель оборонной продукции России достиг $ 60 млрд

Экспортный портфель российской оборонной продукции достиг рекордного значения в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, мир видит достоинства разработок «не в рекламных буклетах и роликах, а на поле боя». Чемезов подчеркнул, что энтузиазм в отношении некоторых западных образцов «уже не тот, что раньше».

В мае президент России Владимир Путин заявил, что министр обороны Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, должен продолжать заниматься экономическими вопросами на своем новом посту.