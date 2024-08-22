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04:32, 22 августа 2024Экономика

Экспортный портфель оборонной продукции России достиг рекордных значений

Чемезов: экспортный портфель оборонной продукции России достиг $ 60 млрд
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Экспортный портфель российской оборонной продукции достиг рекордного значения в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, мир видит достоинства разработок «не в рекламных буклетах и роликах, а на поле боя». Чемезов подчеркнул, что энтузиазм в отношении некоторых западных образцов «уже не тот, что раньше».

В мае президент России Владимир Путин заявил, что министр обороны Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, должен продолжать заниматься экономическими вопросами на своем новом посту.

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      Юлия Мискевич
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