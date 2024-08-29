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14:25, 29 августа 2024Экономика

Центробанк признал угрозу обнуления ФНБ в 2025 году

Центробанк предупредил о возможности исчерпания ликвидной части ФНБ в 2025 году

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В случае глобального кризиса и ухудшения отношений США и Китая реализуется рисковый сценарий Центробанка России, в результате чего придется активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в опубликованном регулятором проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики».

В рамках такой политики ликвидная часть фонда, то есть та, что доступна для расходов, будет исчерпана уже в 2025 году. Поводом для мировых потрясений в ЦБ называют высокие учетные ставки и накопившийся дисбаланс на мировых финансовых рынках.

Отдельно эксперты признают угрозу деглобализации, то есть фрагментации на торговые блоки, возглавляемые крупнейшими экономиками. Процесс ударит и по России, потому что спровоцирует значительное падение цен на энергоресурсы и сырьевые товары. Таким образом, властям придется нейтрализовать внутренний шок за счет денежных вливаний.

По оценке ЦБ, бюджетное правило нужно будет изменить с переходом на базовую цену нефти на уровне 40 долларов за баррель к 2027 году, что позволит избежать повышенных бюджетных расходов. Также в случае негативного сценария инфляция ожидается на уровне 13-15 процентов, а ключевая ставка составит в среднем от 20 до 22 процентов годовых.

По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов ФНБ составлял 4,665 триллиона рублей, а общий объем — 12,277 триллиона рублей.

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