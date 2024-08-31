На российской фабрике кормов нашли причину массового отравления собак и кошек

В Тульской области нашли превышение содержания свинца в корме для собак и кошек

На российской фабрике кормов в Тульской области нашли причину массового отравления собак и кошек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Владельцы кошек и собак пожаловались на корм бренда Chammy, которым владеет ООО «Форсаж». Известно, что после употребления корма животные попадали в ветеринарные клиники с рвотой, диареей и общей вялостью.

Правоохранительные органы посетили завод в деревне Чернятино, где производился корм. Вместе с независимыми специалистами они выявили, что в шариках содержится превышенное количество свинца. Отмечается, что предприятие приостановило работу.

При этом, как заявили в компании, результаты всех экспертиз есть на сайте, а команда тщательно следит за качеством сырья. По их словам, партию товара не изымали.

Ранее в августе в России спрогнозировали рост поставок кормов для домашних животных за рубеж. Ожидается, что к 2030 году экспорт кормов для кошек и собак из страны может превысить 200 тысяч тонн.