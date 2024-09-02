Путин посоветовал школьнику копить на машину вместо мотоцикла

Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы накопить на машину вместо мотоцикла, так как это опасный вид транспорта. Такую рекомендацию он дал на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.
Уточняется, что во время урока один из учеников, десятилетний Богдан Ремарчук, признался президенту, что его мечта — самому накопить на мотоцикл. «Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме», — порекомендовал Путин.
Школьник ответил ему, что его отец накопил на машину в 14-летнем возрасте, и российский лидер отметил, что это «хороший пример».
Ранее на этом же открытом уроке президент высказался о моде на вейпы. По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом.