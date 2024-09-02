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12:07, 2 сентября 2024Путешествия

Путин посоветовал школьнику копить на машину вместо мотоцикла

Путин посоветовал школьнику из Тувы накопить на машину вместо мотоцикла

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы накопить на машину вместо мотоцикла, так как это опасный вид транспорта. Такую рекомендацию он дал на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что во время урока один из учеников, десятилетний Богдан Ремарчук, признался президенту, что его мечта — самому накопить на мотоцикл. «Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме», — порекомендовал Путин.

Школьник ответил ему, что его отец накопил на машину в 14-летнем возрасте, и российский лидер отметил, что это «хороший пример».

Ранее на этом же открытом уроке президент высказался о моде на вейпы. По его словам, курение электронных сигарет может вызвать проблемы с иммунитетом.

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      Алина Черненко
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