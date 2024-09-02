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23:49, 2 сентября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион

ВСУ пытаются атаковать Тверскую область, в регионе работает ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Тверскую область, в российском регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы прозвучали около 23 часов по московскому времени в микрорайоне Мигалово на окраине Твери. До этого местные жители услышали звуки, характерные для полета беспилотника.

Предварительно, ПВО сбила несколько воздушных целей. Официальной информации об инциденте нет.

Утром в понедельник, 2 сентября, со стороны Украины нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Атаке подверглись детский сад, коммерческий объект, а также жилые дома и автомобили. Известно о трех пострадавших в результате утреннего обстрела российского региона.

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      Евгений Силаев
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