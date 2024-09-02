ВСУ попытались атаковать российский регион

ВСУ пытаются атаковать Тверскую область, в регионе работает ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Тверскую область, в российском регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы прозвучали около 23 часов по московскому времени в микрорайоне Мигалово на окраине Твери. До этого местные жители услышали звуки, характерные для полета беспилотника.

Предварительно, ПВО сбила несколько воздушных целей. Официальной информации об инциденте нет.

Утром в понедельник, 2 сентября, со стороны Украины нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Атаке подверглись детский сад, коммерческий объект, а также жилые дома и автомобили. Известно о трех пострадавших в результате утреннего обстрела российского региона.