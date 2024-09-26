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14:24, 26 сентября 2024Культура

50 Cent снимет фильм о преступлениях рэпера P.Diddy

50 Cent снимет фильм о том, как рэпер P.Diddy торговал людьми и насиловал женщин

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Рэпер 50 Cent спродюсирует фильм о преступлениях, в которых обвиняется скандальный музыкант и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy. Об этом сообщает издание Variety.

Производством фильма о торговле людьми и изнасилованиях, в которых обвиняют P.Diddy, займется студия Netflix, а 50 Cent, который давно конфликтует с коллегой, станет исполнительным продюсером картины.

«Это история, которая оказала значительное влияние на людей и культуру. Сложные события, охватывающие целые десятилетия. Мы хотим напомнить, что ужасающая история Комбса — это не вся суть хип-хопа и его культуры», — заявляют представители стриминг-сервиса.

Ранее стало известно, что Комбса поместили в тюрьме под особый контроль.

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      Андрей Шеньшаков
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