На Украине разрешили конфисковать активы Усманова

ВАКС Украины разрешил конфисковать активы российского бизнесмена Усманова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил конфисковать активы российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом решении сообщила замминистра юстиции страны Инна Богатых в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, украинский минюст выиграл иск по вопросу изъятия активов бизнесмена в стране. Она уточнила, что будут конфискованы 165 тысяч тонн железной руды, стоимость которой составляет более двух миллиардов гривен (свыше 48 миллионов долларов). Руда находилась в украинских портах. Кроме того, будет изъята IT-компания ООО «Петер-Сервис Украина».

Богатых добавила, что ответчиками по делу также являются Андрей Скоч, его отец Владимир, дочь Варвара и Владимир Стрешинский. Замминистра назвала их акционерами группы USM, контролируемой Усмановым. Кроме того, она упомянула, что на решение ВАКС может быть подана аппеляция.

Ранее Усманов назвал ошибкой введение санкций против предпринимателей из России. По его словам, теперь они инвестируют в своей стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов.

