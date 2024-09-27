Доказана возможность отклонения астероидов

Nature Physics: ядерные взрывы могут отклонить астероид

Исследователи из Сандийских национальных лабораторий в Альбукерке, штат Нью-Мексико, провели эксперимент, доказывающий возможность отклонения астероидов от их траектории с помощью ядерных взрывов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Physics.

Открытие связано с потенциальным использованием рентгеновских лучей, которые генерируются при ядерных взрывах, для изменения курса крупных астероидов, угрожающих Земле. В рамках лабораторных испытаний был создан макет астероида, на который воздействовали рентгеновскими лучами, что позволило проверить реакцию материала на такой тип излучения.

Для проведения эксперимента ученые использовали крупнейший в мире рентгеновский аппарат, который способен производить ярчайшие вспышки рентгеновских лучей с мощностью до 80 триллионов ватт. Облучение модели астероида шириной 12 миллиметров привело к испарению его поверхности, что вызвало движение объекта в противоположную сторону, имитируя эффект ракетного двигателя.

Эксперимент подтвердил, что рентгеновские лучи способны изменить траекторию астероида, если его достаточно сильно облучить на большом расстоянии от Земли. Было подсчитано, что такое воздействие может отклонить астероид шириной до четырех километров, если предупреждение о возможном столкновении будет получено заблаговременно.

Ученые подчеркнули, что различные виды астероидов могут по-разному реагировать на такое воздействие, поскольку их составы отличаются. Например, астероид Диморфос, в который попал аппарат DART, оказался рыхлой грудой обломков, что усложняет точное предсказание поведения других астероидов.

Исследователи считают, что ядерный метод защиты планеты является перспективным, однако для его реализации потребуется еще много тестов и исследований.