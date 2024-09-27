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11:15, 27 сентября 2024Россия

В Москве родители заявили об отправке их незрячих детей учиться «в подвал»

Родители незрячих учеников школы №1529 Москвы заявили об их переводе «в подвал»

В Москве незрячих и слабовидящих учеников школы №1529 имени Грибоедова перевели учиться из отдельного здания в подвал. Об этом «Ленте.ру» заявила член инициативной группы родителей Юлия Вишнякова.

По ее словам, до этого учебного года входящее в состав школы структурное подразделение №2, которое занимается обучением детей с нарушениями зрения, располагалось в отдельном здании. Однако 28 августа родителям сообщили, что его закрывают и с 1 сентября школьники продолжат учебу в головном здании. «В подвале посадили всю нашу школу. Выделили восемь кабинетов. Рядом сделали отдельный микро-спортзал и столовую. Детям инвалидам не разрешают посещать спецкабинеты по предметам на других этажах — там нормотипичные ученики», — рассказала Вишнякова.

На видео, поступившем в редакцию «Ленты.ру», показаны условия, в которых будут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. В частности, автор ролика демонстрирует тесный спортзал. «Все такое камерное, ребят, микроскопическое. На цокольном этаже физ-ра», — говорит голос за кадром. Также на видео попал узкий коридор, который, вероятно, ведет к учебным кабинетам.

Как следует из обращения инициативной группы родителей на имя члена центрального правления Всероссийского общества слепых, зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, которое также есть в распоряжении «Ленты.ру», в старом здании школьные классы были оснащены специальным оборудованием с увеличительными приборами, а также особыми дидактическими материалами и инструментами. Теперь незрячие дети лишены оборудованных помещений для занятий по химии, физике, информатике, биологии и другим специальным предметам — все уроки проходят в одном кабинете. Там же к урокам готовятся учителя, еще не проводившие занятия.

Создается общее впечатление, что с подачи директора школы происходит дискриминация детей

родители незрячих учеников школы №1529

Родители учеников подчеркнули, что, согласно заключению Центральной психолого-медико-педагогической комиссии, дети с нарушениями зрения занимаются по специальной адаптивной программе, однако из-за сложившейся ситуации элемент адаптации полностью отсутствует. По их мнению, незрячим школьникам выставляют требования к учебе, которые несоизмеримы с их физическими возможностями. «У родителей складывается убеждение, что администрация школы не заинтересована в структурном подразделении №2, — пишет инициативная группа. — Начальные классы не набираются уже третий год, а в этом учебном году не был открыт набор в 10-й класс для слабовидящих детей».

Директор школы №1529 Марина Соловьева объяснила «Ленте.ру», что детей перевели в головное здание, так как в том, где они обучались, ухудшилось состояние строительных конструкций. По ее словам, на новом месте для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организовали комфортное пространство, которое соответствует требованиям безопасности и санитарных норм.

Соловьева подчеркнула, что детей разместили на первом и втором этажах здания, а кабинеты оснастили специальным оборудованием, перевезенным с их предыдущего места обучения. «При планировании размещения слабовидящих обучающихся администрация обращала внимание на доступность для детей туалетных комнат, которые соответствуют требованиям и размещены в свободном доступе», — заверила она, добавив, что для безопасного перемещения по зданию организована система навигации. Кроме того, для слабовидящих детей оборудованы отдельный гардероб и помещение в столовой.

Директор также пояснила, что размещение малого спортзала на цокольном этаже, где также находится и большой спортзал, связано с особенностями здания.

Ранее в Краснодарском крае детей участников специальной военной операции на Украине из Якутии поселили в лагерь с клопами и пахнущими мочой матрасами. Как объяснил глава Республики Саха Айсен Николаев, отдых сорвался по вине оператора из Санкт-Петербурга, который выиграл конкурс на государственных закупках.

ЖЗЛ
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