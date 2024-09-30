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18:10, 30 сентября 2024Культура

Буланова рассказала о ревности со стороны Радимова

Татьяна Буланова заявила, что бывший муж Владислав Радимов ревновал ее к работе

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Певица Татьяна Буланова рассказала, что бывший супруг Владислав Радимов ревновал ее к работе. Об этом она сообщила в интервью Telegram-каналу «Звездач».

По словам артистки, нынешний муж Валерий гордится ее творческими успехами, в отличие от бывшего супруга Владислава Радимова.

«Ревновал, завидовал. Такое ощущение было, что именно к работе ревновал, не знаю, как еще это назвать, потому что негативное было такое отношение», — рассказала Татьяна.

Буланова была в браке с футболистом Радимовым до 2016 года, когда пара решила развестись. В 2006 году у супругов родился сын Никита.

Ранее стало известно, что Татьяна не хочет переезжать в Москву. Певица даже назвала причины такого решения.

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      Андрей Шеньшаков
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