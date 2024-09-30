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18:46, 30 сентября 2024Культура

Кейт Бекинсейл обвинила массажиста в насилии

Актриса Кейт Бекинсейл обвинила массажиста в домогательствах

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Актриса Кейт Бекинсейл выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в адрес массажиста клиники Bionic Method. Об этом сообщает портал PageSix.

Известно, что Кейт посетила два сеанса восстанавливающих процедур от массажиста Ника Абрамовича, однако на третий не пришла. Счет за услугу так и остался неоплаченным, о чем на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил сам специалист, пошутив, что Бекинсейл должна ему 2700 долларов.

По информации источника, позже с клиникой связались адвокаты звезды, которые сообщили, что в адрес Абрамовича выдвинуты обвинения в развратных действиях. По их словам, Кейт не пришла на третий сеанс именно по причине того, что стала жертвой домогательств с его стороны. Сам массажист все обвинения отверг.

«Хочу внести ясность: я не нападал на нее. Категорически отрицаю все эти ужасающие обвинения. За пять лет работы в Bionic я ни разу не получал подобных жалоб ни от одного человека», — заявил подозреваемый.

Также уточняется, что полиция Лос-Анджелеса начала расследование возможного инцидента.

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      Андрей Шеньшаков
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