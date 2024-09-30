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20:11, 30 сентября 2024Моя страна

Россиянин поднялся на автовышку ради неожиданной цели

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Челябинска поднялся на автовышку ради неожиданной цели. Его историю публикует портал «Хорошие новости».

Россиянин Даниил сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии, поднявшись ночью к ее окну на одном из верхних этажей. Герой материала купил кольцо, букет и шарики. По его словам, организовать сюрприз всего за день ему помогли друзья.

«В три часа ночи мы все собрались, украсили будку как попало, чем попало — скотчем, изолентой. Дальше Даниил поднимался с подругой будущей невесты на автовышке, а мы снизу выкладывали из фонтанов сердце и стреляли из римских свечей», — рассказал приятель жениха Сергей Смашников.

Когда молодой человек поднялся к окну, то выяснил, что оно закрыто, поэтому ему пришлось стучать в стекло, чтобы разбудить будущую невесту. В итоге Анастасия выглянула на шум и расплакалась от увиденного.

В июле 2021 года в Челябинской области наградили прожившие вместе более 50 лет семьи.

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      Карина Черных
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