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19:13, 30 сентября 2024Ценности

Жена Гарика Харламова опубликовала фото в бикини и без макияжа

Жена Гарика Харламова Ковальчук опубликовала фото в бикини и без макияжа

Фото: @katerinakovalchyk

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук опубликовала фото в бикини и без макияжа. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя звезда разместила снимок, на котором предстала на фоне пальм в черном раздельном купальнике. При этом звезда распустила завитые в кудри и влажные от воды волосы. Вдобавок она украсила локоны белым живым цветком. В качестве аксессуаров актриса выбрала серьги-гвоздики и отказалась от косметики на лице.

В августе Харламов сыграл свадьбу. Отмечалось, что на свадьбе присутствовали многие коллеги комика, в том числе Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Денис Дорохов, Тимур Батрутдинов и другие. Для новобрачных и гостей выступал певец Сосо Павлиашвили.

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      Екатерина Ештокина
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