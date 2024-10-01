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13:41, 1 октября 2024Наука и техника

На Земле обнаружили древнее морское дно

Science Advances: на Земле обнаружили древнее морское дно

Фото: Zhang Xudong / Globallookpress.com

Ученые Мэрилендского университета обнаружили доказательства древнего морского дна, которое погрузилось вглубь Земли около 250 миллионов лет назад. Открытие опубликовано в журнале Science Advances.

Команда обнаружила необычно толстый участок в зоне перехода мантии на глубине 410-660 километров под земной поверхностью. Этот участок, по мнению ученых, представляет собой остатки древнего морского дна, погрузившегося в результате субдукции — процесса, при котором одна тектоническая плита погружается под другую.

Исследование проводилось с помощью метода сейсмической визуализации, который позволил ученым заглянуть глубоко в недра Земли. Этот подход позволил ученым обнаружить древнюю субдукционную плиту в зоне перехода мантии.

Полученные данные показали, что субдуцированные плиты движутся по мантии Земли гораздо медленнее, чем ожидалось. Утолщение в зоне перехода мантии свидетельствует о наличии более холодного материала, который замедляет процесс движения плит. Это открытие позволяет предположить, что некоторые океанические плиты могут застревать на полпути вниз при их погружении в мантию.

Команда также выяснила, что эта замедленная динамика материала мантии может оказывать влияние на структуры поверхности Земли на больших временных и пространственных масштабах. Ранее считалось, что погруженные плиты полностью перерабатываются, однако новое исследование показало, что некоторые из них могут сохранять свои следы в недрах планеты на протяжении миллионов лет.

В будущем ученые планируют продолжить исследование других участков океанических плит, чтобы создать более полную карту древних зон субдукции. Это поможет глубже понять, как тектонические процессы формировали внутреннюю структуру Земли и как эти процессы влияют на современные геологические структуры.

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      Александр Еникеев
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