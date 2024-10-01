Раскрыты детали Android 16

Android Authority: Android 16 выйдет в середине 2025 года

Раскрыты детали новой версии операционной системы Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналистам медиа стало известно, что новая ОС получит название Android 16. При этом у нее не будет дополнительного названия, как у ранних версий ОС. Так, Android 15 также называлась Vanilla Ice Cream. Однако среди разработчиков Google система фигурирует под кодовым наименованием Baklava.

Также у авторов Android Authority есть основания полагать, что следующая версия ОС появится в середине 2025 года, то есть намного раньше, чем обычно. Полноценный релиз Android 15 еще не состоялся, он ожидается в октябре. Специалисты связали ранний релиз с планами Google представить ОС вместе со смартфонами новой флагманской серии Pixel 10.

По слухам, в Android 16 появятся оконный режим рабочего стола, переработанная домашняя страница настроек, виджеты экрана блокировки, изменения в режиме «Не беспокоить», таймер для уведомлений. Первая бета-версии системы может появиться до конца 2024 года.

Ранее выяснилось, что китайский производитель смартфонов Vivo первым в мире выпустил Android 15 для своих устройств. Публичная версия ОС стала доступна для скачивания на Vivo X100, Vivo X Fold3 Pro и Iqoo 12.