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11:37, 1 октября 2024Культура

Бывшая возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Бондарчуком

Актриса Синицына опровергла слухи о романе с режиссером Федором Бондарчуком

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Бывшая возлюбленная российского актера театра и кино Павла Табакова актриса Софья Синицына отреагировала на слухи о романе с режиссером Федором Бондарчуком. Ее цитирует Woman Hit.

«Это неправда. Не комментирую», — заявила артистка.

Ранее в СМИ появились сообщения, что кинематографист расстался со своей женой Паулиной Андреевой. 57-летний Бондарчук и 35-летняя Андреева поженились в сентябре 2019 года. Пара воспитывает общего сына Ивана, которому сейчас три года.

В августе 2020 года Софья Синицына родила от Павла Табакова дочь.

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      Варвара Кошечкина
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