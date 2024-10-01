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15:44, 1 октября 2024Силовые структуры

Бывшего главу департамента культуры Москвы оставили под стражей

В Москве суд оставили под стражей экс-главу департамента культуры Кибовского

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский городской суд оставил под стражей бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд оставил решение Замоскворецкого районного суда столицы без изменения и не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов чиновника.

Ранее сообщалось, что защита Кибовского обжаловала его арест. 12 сентября суд продлил его нахождение под стражей.

Кибовского задержали 17 июля. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Мужчина свою вину отрицает.

По версии следствия, за взятки Кибовский помогал частным фирмам в заключении государственных контрактов. Предварительно, таким образом он получил более 100 миллионов рублей.

Варвара Митина
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