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14:05, 1 октября 2024Наука и техника

Нарушение циркадных ритмов вызвало рак

Science Advances: нарушение циркадных ритмов вызвало рак

Фото: kelvin balingit / Unsplash

Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что нарушение циркадных часов может ускорить прогрессирование колоректального рака, влияя на микробиом и барьерную функцию кишечника. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В ходе исследования было выявлено, что сбой циркадных ритмов организма, вызванный факторами окружающей среды, такими как воздействие света и поздние приемы пищи, оказывает значительное влияние на здоровье кишечника и, как следствие, на риск развития колоректального рака. Нарушение циркадных часов ведет к изменениям в составе микробиома кишечника, что усугубляет развитие раковых процессов.

Для изучения этой взаимосвязи ученые использовали мышиные модели колоректального рака. Они обнаружили, что при сбое биологических часов у мышей происходили значительные изменения в численности и разнообразии бактерий в кишечнике. Эти изменения становились более выраженными по мере прогрессирования рака, что свидетельствует о сильной связи между циркадными ритмами и состоянием микробиома.

Кроме того, команда выявила изменения в микробных путях, связанных с метаболизмом нуклеиновых кислот, аминокислот и углеводов. Эти изменения приводили к снижению уровня слизи, защищающей слизистую оболочку кишечника, что увеличивало проницаемость барьера. В результате бактерии и токсины могли проникать в кровоток, ускоряя развитие рака.

Исследователи полагают, что дальнейшая работа должна быть направлена на изучение того, как изменения в микробиоме могут напрямую приводить к возникновению колоректального рака. Необходимы долгосрочные исследования, чтобы выяснить, приводит ли нарушение циркадных ритмов к раку, и разработать способы профилактики этого заболевания.

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      Александр Еникеев
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