В Москве раскрыли результаты исследования о счастье пожилых людей

Вице-мэр Ракова: центры московского долголетия внедряют когнитивные технологии

В Москве накануне Дня старшего поколения, который отмечается 1 октября, провели исследование ментального здоровья пожилых горожан. Как рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы, специалисты опросили 800 человек и выяснили, что больше довольны своей жизнью те из них, кто является участником программы «Московское долголетие».

Сравнительный анализ показал, что именно они чаще удовлетворены качеством жизни (61 процент против 49), у них более высокие показатели ментального самочувствия (62 процента против 52), они считают себя активными членами социально-культурной жизни и легче находят общий язык с детьми и внуками (55 процентов против 32).

«Продолжительность жизни в Москве сегодня 79 лет, а в ближайшие год-два мы перешагнем планку 80. Но важно жить не только долго, но активно, качественно и полноценно, продолжая развивать свои когнитивные функции. И вот здесь мы предлагаем москвичам старшего поколения проект "Московское долголетие"», — сказала Ракова.

Она объяснила, что проект реализуется по двум трекам. Первый — это возможность заниматься в группах любой направленности, которые помогут сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные и когнитивные функции. Второе направление — центры московского долголетия, в которых также будут наращивать специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций и всего, что замедляет процесс старения.

«Делать мы это будем не одни, мы активно работаем с различными институтами, которые занимаются гериатрией, с институтом мозга Федерального медико-биологического агентства и с нашими клиниками памяти», — рассказала вице-мэр.

Сейчас в столице уже действуют 134 центра московского долголетия, в ближайший год планируется открыть их в каждом районе Москвы.

Ракова добавила, что проект «Московское долголетие» предлагает горожанам более 3000 площадок по городу и порядка 40 бесплатных направлений занятий –– английский язык, IT, физкультура, танцы, музыка и другие.

Москва стала первым регионом в России, в котором появилась подобная программа, отметили в комплексе социального развития. Стать участником «Московского долголетия» могут все желающие горожане старшего поколения: женщины с 55 и мужчины с 60 лет. Для этого можно обратиться в любой центр московского долголетия, центр госуслуг «Мои документы» или записаться онлайн на портале mos.ru.

