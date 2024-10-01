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15:14, 1 октября 2024Россия

Госдума приняла ужесточающую требования для проживания мигрантов в России поправку

ГД приняла поправку об увеличении срока нахождения в браке для получения РВП

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Госдума приняла ужесточающую требования для проживания мигрантов в России поправку. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о поправке, согласно которой для получения разрешения на временное проживание (РВП) в случае брака иностранца с гражданином или гражданкой России срок нахождения в браке должен составлять три года.

Пункт о браке с гражданином России позволяет мигрантам получить РВП без учета ограничений на их число, которое устанавливает каждый российский регион. Действующая редакция закона не предусматривает какого-либо времени пребывания в браке для того, чтобы получить это преимущество — достаточно самого факта брака, как следует из текста статьи 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Принятый депутатами закон также предусматривает аннулирование РВП вследствие признания брака недействительным. Авторами поправки выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее зампред Госдумы Ирина Яровая рассказала о прорабатываемых депутатами изменениях правил приема в школы детей мигрантов. Она заявила, что незнание русского языка детьми иностранцев создает проблемы не только для них самих, но и для педагогов, а также провоцирует конфликты.

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      Алан Босиков
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