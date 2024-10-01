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16:59, 1 октября 2024Культура

Лидер Måneskin впервые рассказал о распаде группы

Лидер Måneskin Давид рассказал о распаде группы и начале сольной карьеры

Фото: Jeremy Smith / Shutterstock / Fotodom

Итальянский певец Дамиано Давид, лидер группы Måneskin и звезда конкурса «Евровидение» впервые рассказал о начале сольной карьеры и распаде коллектива. Интервью с ним публикует голландская радиостанция NPO 3FM.

По его словам, музыканты решили пойти своими путями и попробовать построить собственную карьеру.

«Мы хотели, чтобы это случилось естественно и органично: не из-за ссор, мести и проблем. Мы много работали и сделали все, что могли. Сейчас есть возможность сделать перерыв и подумать о том, что мы хотим делать поодиночке. Не о чем переживать», — заявил Давид.

Ранее сообщалось, что участница группы Måneskin пришла на премию MTV Video Music Awards в откровенном наряде.

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      Андрей Шеньшаков
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