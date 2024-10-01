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16:32, 1 октября 2024Экономика

Москву накроет пыль песчаных бурь

Климатолог Семенов: пыль песчаных бурь с юга дойдет до Москвы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пыль песчаных бурь, обрушившихся на южные регионы России в минувшие выходные, дойдет до Москвы. Об этом жителей столицы предупредил директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, передает Общественная Служба Новостей.

В субботу и воскресенье штормы прошли в Калмыкии, Дагестане, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Причиной стала засуха на фоне антициклона, сохранявшегося на европейской части страны на протяжении всего сентября.

По словам Семенова, бури вряд ли дойдут до столицы, однако частицы пыли могут добраться до Москвы. Речь идет об аэрозоли, который нельзя увидеть, однако его наличие в воздухе способно негативно повлиять на здоровье. «Думаю, что эффект от случившихся пыльных бурь — все это, конечно, будет зависеть от циркуляции, от атмосферных потоков — мы в Москве увидим или уже увидели», — заключил эксперт.

Ранее синоптики предупредили ряд российских регионов о надвигающихся опасных погодных явлениях. В том числе это пыльные бури, дожди и мощный ветер.

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      Александра Качан
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