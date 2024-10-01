Порнозвезда раскрыла отношение родителей к ее работе

Порнозвезда Луна Стар раскрыла отношение родителей к ее работе. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись доступна на YouTube.

Стар рассказала, что у нее близкие отношения с родителями. По словам работницы секс-индустрии, семья положительно относится к ее профессии. «Они видят, что я счастлива, видят, что я помогаю всем, что моя жизнь стала лучше», — отметила она.

Порноактриса добавила, что ее мать и отец гордятся ею и всегда говорят ей об этом. «Это делает меня очень уверенным человеком, который может всем нравиться, несмотря на клеймо порноактрисы, ведь моя работа не определяет меня как человека», — заключила Стар.

Ранее российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала об отношении матери к ее работе. По словам Эльфи, узнав о ее карьере, мать выразила надежду на то, что дочь снимается в порно вместе с супругом.