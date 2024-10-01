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23:59, 1 октября 2024Спорт

ПСЖ без Сафонова проиграл в Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: Alastair Grant / AP

Лондонский «Арсенал» обыграл французский ПСЖ в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 20-й минуте первый мяч канониров забил Кай Хаверц, а 15 минут спустя Букайо Сака увеличил их преимущество. В этом матче ПСЖ обошелся без российского голкипера Матвея Сафонова, место в воротах парижан занял Джанлуиджи Доннарума.

21 сентября Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ. Это случилось в матче чемпионата Франции с «Реймсом».

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Вратарь получает 400 тысяч евро в месяц.

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      Андрей Стрельцов
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